قرارات وتوصيات حكومية جديدة بشأن مواجهة جائحة كورونا

2020/06/16 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة التخطيط، الثلاثاء (16 حزيران 2020) عدة قرارات وتوصيات جديدة بشأن مواجهة جائحة كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط، في بيان، أن "وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ترأس الجلسة الأولى، لفريق الأمن الغذائي والاجتماعي، المشكل بموجب الأمر الديواني ذي الرقم (10) لسنة 2020."

واشار الى أن "الجلسة ناقشت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها".

ولفت الى أنه "تقرر تكليف وزارة الزراعة بتقديم تقرير دوري يتضمن حجم الإنتاج من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، وما تمثله من حاجة السوق، بهدف العمل على تأمين المنتجات التي تواجه شحة موسمية".

واضاف، أنه خلال الجلسة جرى "التأكيد على دعم القطاع الخاص الصناعي والتجاري والزراعي، وتشجيع المنتجات الصناعية المحلية، بهدف المساهمة في سد حاجة السوق العراقية من المواد الغذائية" .

ولفت الى "تكليف الجهاز المركزي للإحصاء بإعداد تقرير تفصيلي عن واقع الشرائح الهشة في المجتمع، ومناطق تركزها، يُعرض امام مجلس الوزراء، ليتسنى للمجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".

وأكمل البيان، أن الجلسة أكدت "أهمية المحافظة على الأسعار، من خلال تغطية حاجة السوق من المواد الغذائية، وأهمية دور الإعلام العراقي، في توعية الأسرة العراقية، بضرورة ترشيد الاستهلاك، فضلا عن تبني سياسة إعلامية لدعم الصناعة الوطنية" .

وأكمل البيان، أن "الجلسة، شارك فيها ممثلو وزارات الزراعة والتجارة والتخطيط، ورئيسا اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية".

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