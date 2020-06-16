اجتماع في البرلمان لرؤساء اللجان النيابية لبحث تفاصيل الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

2020/06/16 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ضيف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث تفاصيل الجولة الاولى من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية.وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”الاخير ترأس اجتماعا مع عدد من رؤساء وممثلي اللجان النيابية لبحث تفاصيل الحوار العراقي – الاميركي الذي انطلق قبل ايام ومعرفة الخطوات […]

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