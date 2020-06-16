2020/06/16 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بدأت السلطات المحلية في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في شمال غرب سوريا باعتماد العملة التركية في التداول اليومي، بعدما سجلت الليرة السورية الشهر الحالي إنهياراً غير مسبوق.وجاء هذا الإجراء قبيل بدء تطبيق قانون “قيصر” الأميركي الذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء ويفرض عقوبات مشددة على النظام السوري والمتعاونين معه، من شأنها وفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انهيار العملة السورية.. أدلب تدشن تداول “الليرة التركية” كعملة بديلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انهيار العملة السورية.. أدلب تدشن تداول “الليرة التركية” كعملة بديلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).