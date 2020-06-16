2020/06/16 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلن مجلس القضاء الأعلى عن توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق،لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.وذكر بيان للمحلس وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء بأن القاضي المختص بنظرقضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم الموافق ١٦ حزيران ٢٠٢٠توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بهابعد ان قام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف رافع العيساوي في بغداد وإعادة محاكمته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف رافع العيساوي في بغداد وإعادة محاكمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).