الفن و الأدب في الدولة المستبدة - نادية خلوف

2020/06/16 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف بالنسبة لي :لم يتح لي أن أشاهد فيلماً سورياً، أو مسلسلاً رمضانياً، خلال وجودي في سورية كنت أفتح على التلفزيون التركي، ونفتح على الأخبار في سورية كي نرى النشرة الجوية، كنت أغفو قبل تبدأ النشرة الجوية، عندما أكون متوترة أفتح على الأخبار فأغفو، لا زال الفنانون السوريون على قيد الحياة حيث بدأ الفن متأخراً على مصر على سبيل المثال، لكن وقبل أن يبدأ الفن بشكل جدي قبض الاستبداد عليه فجرده من مضمونه، و بدأ ......





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