مرة أخرى: لتتظافر الجهود كي نمنع أرباب العمل من إلحاق الكارثة بطبقتنا، بقلم، وائل المراكشي - المناضل-ة

2020/06/16 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة استمرت الإصابات بوباء كورونا في الظهور داخل الوحدات الإنتاجية، رغم ادعاءات الدولة بأن "الوضعية الوبائية متحكم فيها" وبأن أرباب العمل ملتزمون بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.سجلت مزرعة الفراولة بمدينة القنيطرة 65 حالة إصابة في صفوف العاملات في يوم واحد، وقبلها صرحت إدارة مصنع رونو بطنجة تسجيل حالات الإصابة في صفوف العمال دون ذكر عدد الإصابات، وأصبح إعلام الدولة وصحافة السوق تتحدث فقط عن "ا ......





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