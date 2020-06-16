ماذا تركت الرأسمالية لعالمنا !؟ - مريم نجمه

2020/06/16 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه ماذا خلّفت الرأسمالية لعالمنا ؟عناوين عريضة : الثورات والإنتفاضات العربية الممتدة لعقود , الربيع العربي الجارف الأحمر , تلاه الربيع الأوربي الأصفر , وأخيراً الربيع الأمريكي المتأخرالأسود , وما رافق من تكسير التماثيل والأصنام البشرية المعبودة بالقوة والكرباج والعصا أو المشانق والمجازر والقبور الجماعية وفروع القمع التي لاتحصى , وما خلقوا من ميليشيات ودواعش وتزوير وتشويه , حروب وأوبئة ورعب وت ......





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