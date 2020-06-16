بالصور: طائر عملاق يجوب شوارع استراليا ويضحك

2020/06/16 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أبدع الفنان الإيطالي فارفردين داليري في بريسبن بأستراليا طائراً خشبياً ضخماً يفتح فمه ويضحك وكأنه يتحدى الحجر الصحي، وصمم الطائر الفلكلوري الضخم الذي يبلغ طوله 15 قدماً، وزوده بتجهيزات تجعله يفتح منقاره الكبير ويضحك مبتهجاً.وبدأ داليري مشروعه الفني في فبراير الماضي وأكمله في شهر مايو الماضي، واستخدم الفنان أعواد البامبو والأسلاك […]

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