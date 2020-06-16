في مُقدّمتها حزب الله.. مجموعاتٌ عراقيّة تدفع ملايين الدولارات لـ (فيسبوك) لنشرِ أخبارٍ كاذبة

2020/06/16 | 17:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتلقّى (فيسبوك) ملايين الدولارات من “الجيوش الإلكترونية” العراقية الداعمة للصفحات التي تنشر قصص وأخبار كاذبة، والتي تتكون من آلاف الحسابات والصفحات الوهمية وتستخدم إعلانات (فيسبوك)، إضافةً إلى شركة “دعم المنشور” لتوسيع نطاق عرض الرسائل التي تتلقاها عبر…

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