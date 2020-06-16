بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا

2020/06/16 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 233 حالة جديدة مقابل 38 في الإحصائية المنشورة أمس الاثنين.

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