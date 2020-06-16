توضيح من مدير مستشفى الكندي بشأن فيديو الجثث المتداول

2020/06/16 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مدير مستشفى الكندي سالم مزهر البهادلي، توضيحاً بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث موجودة قرب ثلاجة حفظ الجثث.

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