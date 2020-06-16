2020/06/16 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة) … قررت الحكومة العراقية ، تخصيص قطع أراض لشريحة من كوادر وزارة الصحة.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ، إن الاخير وجّه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة كورونا.
واضاف أن مجلس الوزراء صوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : تخصيص قطع أراض للكوادر الطبية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ، إن الاخير وجّه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة كورونا.
واضاف أن مجلس الوزراء صوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : تخصيص قطع أراض للكوادر الطبية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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