الكاظمي : تخصيص قطع أراض للكوادر الطبية

2020/06/16 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … قررت الحكومة العراقية ، تخصيص قطع أراض لشريحة من كوادر وزارة الصحة.وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ، إن الاخير وجّه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة كورونا.واضاف أن مجلس الوزراء صوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين […]

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