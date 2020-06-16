الكاظمي : تخصيص قطع أراض للكوادر الطبية


الكاظمي : تخصيص قطع أراض للكوادر الطبية
2020/06/16 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة) … قررت الحكومة العراقية ، تخصيص قطع أراض لشريحة من كوادر وزارة الصحة.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ، إن الاخير وجّه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة كورونا.

واضاف أن مجلس الوزراء صوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين […]

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