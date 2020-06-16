وزير الدفاع يوجه بتخصيص قطع اراضي لضحايا سبايكر وترقيتهم الى رتبتين

2020/06/16 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه وزير الدفاع، جمعة عناد، مدير عام الاسكان بمتابعة موضوع تخصيص قطع الاراضي التابعة للوزارة والعمل على تخصيصها لشهداء سبايكر. جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة ببغداد، اليوم الثلاثاء، عوائل شهداء مجزرة سبايكر وبحضور مدراء دوائر التقاعد العسكري والخدمات الشخصية وحقوق الانسان والموازنة والطبابة العدلية.وذكر بيان لمكتبه، ان" عناد اكد على أن الدماء الزكية الطاهرة لابناءهم هي من ساهمت في تحرير الاراضي المغتصبة من دنس الارهاب الداعشي".وطالب عناد خلال اللقاء بـ"متابعة مشاكل أسر الشهداء وتذليل جميع المعوقات ومن ضمنها متابعة الاوامر والتوجيهات الخاصة بترقية الشهداء الى رتبتين اعلى". فيما وجه مدير عام الاسكان" بمتابعة موضوع تخصيص قطع الاراضي التابعة لوزارة الدفاع والعمل على تخصيصها لشهداء سبايكر بعد استحصال الموافقات الرسمية الخاصة بذلك".

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