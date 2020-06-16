«كورونا» قد يصيب الدماغ ويتكاثر حوالى 10 مرات في 3 أيام

2020/06/16 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا قادر على إصابة الخلايا في الدماغ، وقد يتكاثر هناك.ووجد الباحثون أنه بمجرد دخول الفيروس إلى الخلايا العصبية في الدماغ، كان قادراً على زيادة عدده بحوالى 10 مرات.وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن ما هو أكثر من ذلك، أن الفيروس حقق هذا الإنجاز في ثلاثة أيام فقط.ويقول الفريق، من جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، إن النتائج قد تؤدي إلى علاجات تمنع الفيروس من التكاثر، أو تتجاوز حاجز الدم في الدماغ، الذي يحمي العضو من العدوى.وقال الدكتور توماس هارتونغ، الأستاذ في كلية «جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة»، للصحيفة: «من المهم حقاً أن نعرف أن أثمن عضو لدينا يمكن أن يتأثر مباشرة بالفيروس».كان تأثير الفيروس التاجي على دماغ الإنسان أحد أصعب الأسئلة التي يجيب العلماء عنها.ووجدت دراسة أجريت في أبريل (نيسان) 2020 في ووهان بالصين - حيث نشأ الفيروس - أن حوالي ثلث 214 مريضاً يعانون من مشكلات عصبية.وشمل ذلك السكتات الدماغية، وتمدد الأوعية الدموية، والدوخة، وفقدان الوعي، ومعظمهم في المرضى الذين يعانون من مرض شديد.ووجد تقرير آخر من إسبانيا، أن نصف المرضى الذين دخلوا إلى مستشفيين في البلاد ظهرت عليهم أعراض عصبية.وبالنسبة للدراسة الجديدة، أضاف الفريق كميات صغيرة من الفيروس إلى «أدمغة صغيرة» تم تطويرها في المختبر.ومصنوعة من خلايا بشرية، تعد هذه النماذج الدماغية المصغرة غير مرئية تقريباً للعين المجردة، ولكن لديها آليات تحاكي الدماغ البشري النموذجي.وأظهرت النتائج أن الفيروس أصاب الخلايا العصبية في الدماغ من خلال المسار النموذجي: مستقبلات «إيه سي إي 2» على سطح الخلايا.ثم بدأ الفيروس في عمل نسخ من نفسه.في الواقع، في غضون ثلاثة أيام فقط، كان عدد النسخ أكبر بعشر مرات مما كان عليه في البداية.ومع ذلك، يؤكد الباحثون أنه ليس من الواضح أين يتسبب الفيروس نفسه مباشرة في مشاكل عصبية، أو إذا حدثت بسبب تلف جسدي آخر.بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس التاجي قادراً على اختراق الحاجز الدموي الدماغي، الجدران الضيقة للأوعية الدموية التي تحمي العضو.وقال هارتونغ لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لكي نكون واضحين للغاية، ليس لدينا دليل على أن الفيروس يسبب اضطرابات في النمو».وفي الولايات المتحدة، هناك أكثر من مليوني حالة مؤكدة من الفيروس وأكثر من 115 ألف حالة وفاة.

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