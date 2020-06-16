عودة مجالس المحافظات …انتصار للفساد

2020/06/16 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي كاظم جارالله… يجري الحديث حاليا عن مساع مختلفة لاعادة ملف مجالس المحافظات الى الواجهة، والمطالبة بعودة هذه المجالس لممارسة دورها المشوب بالفساد وتكبيل الارادات والانتصار للفئوية والحزبية المقيته .ان هذه المساعي التي تأتي مع بداية استلام الحكومة الجديدة لمهامها، والتي وجدت لها اذنا صاغية من لدن العديد من المتنفذين والمتحكمين بالشأن […]

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