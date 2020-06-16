صحة الانبار ترد على اتهام كوادر ’’المستشفى الكرفاني’’ بالتقصير مع مرضى كورونا

2020/06/16 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الأنبار

ردت دائرة صحة محافظة الأنبار، الثلاثاء (16 حزيران 2020) على اتهام كوادر ’’المستشفى الكرفاني’’ بالتقصير مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.

ونفت صحة الأنبار، في بيان، "ما تم تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المستشفى الكرفاني، في منطقة 7 كيلو والخاص بالحجر الصحي لمرضى كورونا، من عدم تواجد الكادر الطبي والتمريضي، إضافة للإهمال في عدد من غرف المستشفى وعدم جاهزيتها ونظافتها".

وأكدت، أن هذه "الأخبار عارية عن الصحة وهدفها هدر جهود الكوادر الصحية والجيش الأبيض، الذي دأب أن يقدم خدماته للمواطنين ومنذ اللحظة الاولى لانتشار جائحة كورونا وان هذه الصور اثناء فترة العمل والصيانة في المستشفى ومن الطبيعي ان تكون بهكذا منظر وهو الأن يقدم خدماته للمرضى وبصورة طبيعية".

واشارت الى أنه "تم انشاء هذا المستشفى الكرفاني، غرب مدينة الرمادي لنقل المصابين بفيروس كورونا اليها، بهدف علاجهم وحجرهم، وان المستشفى الآن تقدم خدمات للراقدين فيها من المصابين بفيروس كورونا، و تتسع لـ130 سريرا".

وأكملت: "اننا نسعى لتوفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفى، وبالإمكان زيارة هذا المستشفى والاطلاع على الواقع الصحي فيه كما شددت صحة الانبار على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق".

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وقال

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