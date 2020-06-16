نائب عن الفتح يرد على تصريح السفير التركي ويعده ’’استخفافا بالسيادة العراقية’’

2020/06/16 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رد النائب عن الفتح، فالح الخزعلي، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على تصريح السفير التركي باستمرار مح...





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