إصابة رجل بالرصاص خلال احتجاج عند تمثال تاريخي في مدينة أمريكية

2020/06/16 | 18:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن رجلا أصيب بالرصاص خلال احتجاج قرب متحف في وسط مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو، حيث وردت تقارير عن أن المتظاهرين حاولوا تحطيم تمثال لأحد الفاتحين الإسبان من القرن السادس عشر.وذكرت شرطة المدينة على تويتر “ورد تقرير عن أن المصاب في حالة حرجة لكن مستقرة”، مشيرة […]

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