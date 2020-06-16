مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: استنفار للكوادر الصحية في المناطق الغربية لتجنب تفشي كورونا

2020/06/16 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الثلاثاء، بان الدوائر الصحية استنفرت كافة كوادرها الصحية في المناطق الغربية لتجنب تفشي مرض كورونا .وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الكوادر الصحية في قضاء القائم غربي الانبار، استنفرت كافة كوادرها الصحية في خطوة تهدف الى الحد من انتشار فايروس […]

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