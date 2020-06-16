إرتفاع حالات الإصابة جديدة بكورونا في المغرب

2020/06/16 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8921 حالة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 212 حالة.كما لفتت إلى شفاء 52 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في […]

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