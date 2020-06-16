المالكي للكاظمي يجب معالجات سريعة بالواقع الأمني والصحي والاقتصادي

2020/06/16 | 18:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اجتمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا الحكومة لاتخاذ معالجات سريعة تجاه القضايا الأمنية والصحية والاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، فيما جدد الأخير حرصه على تجاوز التحديات التي يمر بها البلد.وقال مكتب المالكي في بيان له تلقته ( المستقلة).. إن “الأخيرالتقى بمكتبه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي […]

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