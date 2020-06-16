قفزة في الإصابات والوفيات.. كورونا يضرب بقوة في الكرخ

2020/06/16 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (١٠٣٣٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٩٠٣٣٥) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٣٨٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٧١ […]

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