نائب يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها من الاستخفاف التركي بالسيادة العراقية

2020/06/16 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رد النائب عن الفتح، فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، على تصريح السفير التركي باستمرار محاربة حزب العمال الكردستاني في العراق رغم رفض بغداد استمرار الخروقات التركية شمال البلاد.وقال الخزعلي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز” إن “الهجوم التركي يدل على استخفاف بالسيادة العراقية ومجلس النواب الذي صوت على اخراج القوات الاجنبية ومن ضمنها […]

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