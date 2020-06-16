شاهد بالفيديو: لحظة تفجير مركز الاتصال المشترك بين كوريا الشمالية والجنوبية.. ماذا تعرف عنه؟

2020/06/16 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت كوريا الشمالية اليوم تدمير مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية “بتفجير مروع” في أحدث حلقات التصعيد المستمر منذ أيام بين الكوريتين.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، انفجارًا هائلًا اسقط مبنى الاتصال المشترك بين الكوريتين، وذلك عقب تهديد سابق من كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي.نقلاً عن AFP فإنّ هذا […]

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