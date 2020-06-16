5  أعشاب مهدئة تمنح الاسترخاء وتساعد في التخلص من القلق والتوتر

2020/06/16 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تسبب ضغوط ومشاكل الحياة العديدة الشعور بالضغط النفسي والتوتر والقلق الزائد للكثير من الأشخاص، وأغلب هؤلاء الأشخاص يفضلون الأعشاب الطبيعية لتفادي هذه المشاكل والامتناع عن الأدوية قدر الإمكان.عدد موقع “تايمز ناو نيوز” بتقرير صحي أبرز وأفضل الأعشاب الطبية الطبيعية التي يمكنها بالإضافة لفوائدها العديدة للجسم، تخفيف التوتر والقلق ومنح الجسم المزيد من […]

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