وزارة الصحة تسجل 1385 اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق

2020/06/16 | 18:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص (١٠٣٣٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٩٠٣٣٥) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٣٨٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٧١ بغداد / الكرخ ٤٦٥ مدينة الطب ٧٢ النجف الأشرف ٣٥

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