الكعبي يدعو الكتل السياسية الى أن تكون “جسدا واحد” لتأمين سيادة العراق والسيطرة على أجواءه

2020/06/16 | 18:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، القوى السياسية الى التعاون للحفاظ على سيادة العراق وتأمين أجواه، مشددا على أن الحوارات مع أمريكا يجب أن ترتكز على سيادة ومصالح العراق و وتأمين أجواه، مشددا على أن الحوارات مع أمريكا يجب أن ترتكز على سيادة ومصالح العراق وشعبه فقط

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