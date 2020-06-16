تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الكاكائية في خانقين

2020/06/16 | 18:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اعلن تنظيم داعش يوم الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف الكورد الكاكائيين في قرية "ميخاس" شمال قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

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