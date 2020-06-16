بريطانيا.. أكثر من 600 ألف فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

2020/06/16 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت بيانات بأن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم أجور الشركات البريطانية هبط بأكثر من 600 ألف شخص في أبريل ومايو 2020، إذ أضر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا بسوق العمل.وعلى غير المتوقع، استقر معدل البطالة عند 3.9 بالمئة على مدار الأشهر الثلاثة حتى أبريل الماضي، لكن ذلك يعود بشكل كبير إلى برنامج […]

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