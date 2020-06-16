بينهم سوريين.. الأمن التركي يلقي القبض على عصابة خطفٍ وسرقة في “إزمير”

2020/06/16 | 18:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة، أقدمت على ارتكاب عدة جرائم خطف وابتزاز وسرقة في ولاية “إزمير”، بعد عملية بحث أمنية دامت لأشهر.وبلغ عدد أعضاء العصابة 15 شخصاً، وهم أتراك وسوريين،…

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