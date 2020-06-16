سائرون: ندعم خطوات الكاظمي في محاربة الفساد

2020/06/16 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، دعمه لخطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد.

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