2020/06/16 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، دعمه لخطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: ندعم خطوات الكاظمي في محاربة الفساد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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