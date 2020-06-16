إياد بنيان: لن نتخلى عن مدرب المنتخب الوطني ” كاتانيش”

2020/06/16 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، ان الهيئة لن تتخلى عن مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.وتعاني الهيئة التطبيعية من ضائقة مالية بسبب ظروف البلاد من ارتفاع إصابات فيروس كورونا وكذلك الوضع الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط.وقال بنيان في لقاء مع قنوات “بين سبورتس” إن “كاتانيش مدرب […]

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