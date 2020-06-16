وفاة مدير مدرسة بكورونا في السليمانية.. وتعافي 38 في أربيل

2020/06/16 | 18:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في وقت أعلنت فيه صحة أربيل تعافي 38 مصاباً بالفيروس.

وقال المصدر الطبي لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم نشر اسمه، إن مدير مدرسة إعدادية "سيوان" في مدينة السليمانية توفي بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، دون أن يذكر اسمه، أن الرجل يبلغ من العمر 59 عاماً، وفارق الحياة بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى جراء إصابته بكورونا.

في الأثناء، أعلنت مديرية صحة اربيل باقليم كوردستان، تعافي 38 مصابا بفيروس كورونا المستجد COVID – 19 في حدود المحافظة.

ونقل بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، عن مدير صحة اربيل دلوفان محمد قوله، انه يبلغ اهالي مدينة اربيل ان 38 مصابا بفيروس كورونا المستجد COVID – 19 قد تعافوا تماما من المرض بعد تلقيهم العلاج الطبي، لافتا الى ان وضعهم الصحي مستقر بشكل تام.

واشار الى ان الفحوصات الخاصة المتتالية التي اجريت لهؤلاء الاشخاص المصابين اظهرت نتائج سلبية، مبينا انه تقرر اخراجهم من المستشفى واعادتهم الى بيوتهم.

ووفق للبيان فان مجموع المصابين الذي اكتسبوا الشفاء التام في حدود محافظة اربيل منذ ظهور المرض وصل الى 354 شخصا.

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