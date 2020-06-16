2020/06/16 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية، استدعاء سفير أنقرة في بغداد على خلفية القصف التركي شمالي العراق، فيما أدانت انتهاك سيادة الأراضي والأجواء العراقية، طالبت بوضع حد لهذه الأعمال.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء إنها “استدعت السفير التركي في العراق فاتح يلدز على خلفية القصف التركي الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستدعي السفير التركي في بغداد ويسلمه مُذكّرة احتجاج) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستدعي السفير التركي في بغداد ويسلمه مُذكّرة احتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).