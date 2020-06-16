الجامعة العربية تدين القصف التركي لشمال العراق

2020/06/16 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت جامعة الدول العربية، عمليات القصف التي قام بها الطيران الحربي التركي لمناطق شمالي العراق، بذريعة استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان، ان التدخل العسكري التركي يمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجري من دون تنسيق مع الحكومة في بغداد، وهو ما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي، وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حدٍ سواء، مبينا ان التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية، سواء كانت في العراق أو سوريا أو ليبيا، أصبحت مصدر قلق ورفض واستهجان من جميع الدول العربية.

وأضاف البيان ان مجلس الجامعة كان قد تبنى قرارًا في آذار الماضي، يدين التدخلات التركية المستمرة في شمال العراق، وافقت عليه بالإجماع الدول العربية، ولم تتحفظ عليه سوى دولة واحدة، والذي تضمن أيضا مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي.

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