صحة ميسان توضح التوزيع الجغرافي لـ 100 اصابة بكورونا سُجلت اليوم

2020/06/16 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

تعلن دائرة صحة ميسان عن تسجيل (100) إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان موزعة حسب المناطق (( ، حي المعلمين الجديد ، ، حي النداء، حي الجهاد، ،حي الثورة ، عواشة ، ابو رمانة ، حي العسكري ، حي الوحدة ، حي الجامعة ، حي الرسالة ، حي القاهرة ، دور النفط ، حي الرحمة الأولى ، الجديدة ، قضاء الميمونة .



المجر ، علي الغربي ، قلعة صالح كما تعلن دائرة صحة ميسان عن شفاء 25 حالة ووفاة ( 1) حالة واحدة كما ونود أن نبين بأن عدد النماذج المفحوصه 339نموذج هذا وقد تم اخذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين. نؤكد على أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ..



حفاظا على سلامة الجميع..



ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى ..



حفظكم الله جميعا .

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