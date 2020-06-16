مستشاره: الكاظمي تواصل مع روسيا لجلب علاج كورونا واغلب الوفيات لأشخاص مصابين بأمراض مزمنة

2020/06/16 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء، هشام داود، الثلاثاء (16 حزيران 2020) أن أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا هي لأشخاص مصابين بأمراض مزمنة، فيما لفت إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تواصل مع روسيا لجلب علاج كورونا.

وقال داود في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم) إن "أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا هي لأشخاص مصابين بأمراض مزمنة"، مبينا أنه "لا يمكن السيطرة على الوباء دون وعي المواطن وتعاونه".

ونبه على أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواصل مع روسيا لجلب علاج كورونا".

واشار الى أن "الحكومة لن تقبل بأي ممارسة خارج اطار القانون"، لافتا الى أن "الفساد تحول إلى منظومة داخل العراق ومحاربته مشترطة بفرض هيبة الدولة، ومكافحة الفساد بحاجة إلى وقت طويل".

يتبع...

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