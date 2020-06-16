نائبة عراقية مصابة بكورونا متهمة بالهروب من الحجر والاخيرة تعلق

2020/06/16 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مدير دائرة صحة نينوى في العراق ، فلاح الطائي، الثلاثاء، بياناً بشأن مغادرة النائبة محاسن حمدون من الحجر الصحي، فيما هدد باللجوء إلى القضاء على ا...

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