60 مليار دولار خسائر السياحة في الخليج بسبب كورونا

2020/06/16 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..توقعت هلا مطر شوفاني رئيسة شركة HVS للاستشارات الفندقية في الشرق الأوسط، تعافي قطاع السياحة في منطقة الخليج في 2023.وأضافت في حديث صحفي أن حجم النمو في قطاع السياحة والسفر بالخليج كان حوالي 10% خلال الخمس سنوات الماضية، وعلى هذا الأساس كانت التوقعات تشير إلى أن كامل الإنفاق على السفر والسياحة بمنطقة […]

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