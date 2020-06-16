شاهد: على طريقة السخرية العراقية من التماثيل.. منحوتة لقاسم سليماني تواجه نقدًا إيرانيا “قاسيًا”

2020/06/16 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يبدو أن أزمة التماثيل والمنحوتات غير المتناسقة وحملات السخرية منها لم تقتصر على العراق فقط حيث تظهر حملة ساخرة بين الحين والاخر لمواجهة تمثال او نصب سيء كما حصل مؤخرًا مع “أسد النجف”.في إيران، وللمرة الثانية، يواجه تمثال لقاسم سليماني كشف عنه النقاب حديثًا، حملة ساخرة ونقدًا لاذعًا، بسبب سوء تنفيذه، […]

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