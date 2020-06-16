المتحدث باسم القائد العام: سنتعامل مع القصف التركي بالدبلوماسية

2020/06/16 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الثلاثاء، القصف التركي الأخير على قضاء سنجار بأنه عمل مستفز، فيما أكد أن العراق سيتعامل مع القصف التركي وفق منظور الدبلوماسية.وقال رسول في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “القصف التركي الأخير على قضاء سنجار شمالي البلاد عمل مستفز ولم يراعِ قوانين حسن […]

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