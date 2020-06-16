خاص لـ”العهد نيوز”.. المسيحيون في سهل نينوى يرفضون منح قطع اراضي لشهداء الشبك

2020/06/16 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن الشيخ سعيد محمود مال الله الشبكي، اليوم الثلاثاء، بان المسيحين في ناحية برطلة وقضاء الحمدانية يرفضون منح قطع الاراضي لعوائل الشهداء والبالغ اكثر من الف عائلة بداعي التغير الديمغرافي علما بان الشبك هم من اصل المنطقة. وقال الشبكي في حديث لـ “العهد نيوز”، ” بان المسيحيين في سهل نينوى في ناحية برطلة […]

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