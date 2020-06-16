محافظ بغداد يبحث تأمين حاجة المستشفيات من الأوكسجين

2020/06/16 | 19:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد بحث محافظ بغداد محمد جابر العطا ، اليوم الثلاثاء ، مع إدارة مصنع بغداد للغازات الطبية التابع لوزارة الصناعة والمعادن إقامة شراكة ثنائية لتطوير العمل وزيادة إنتاج غاز الأوكسجين من اجل الاستمرار بتأمين حاجة مستشفيات العاصمة.وشدد المحافظ بحسب بيان مكتبه الاعلامي، وخلال زيارته المعمل يرافقه مستشار وزير الصناعة لشؤون التنمية حسين محمد علي على "ضرورة تجديد آليات العمل وتحديث المكائن لاسيما في انتاج الأوكسجين الداخل في المواد الطبية"، مشيرا الى "اهمية المعمل وتاريخه الطويل في تجهيز المؤسسات الوطنية بالغازات الطبية وحاجته الماسة في مواكبة التطور الحاصل في دول العالم".وبين ان "الزيارة تضمنت ايضا ايجاد شراكة ثنائية بين المحافظة وشركات وزارة الصناعة لوضع حلول سريعة لتشغيل مصانع جديدة وانتاج الاوكسجين وفقا للمواصفات المطلوبة خاصة في ظل ما يمر به البلد من ظروف".من جانبه اشار مستشار وزير الصناعة الى "استنفار جميع طاقات الوزارة لتوفير مستلزمات وزارة الصحة واعطائها الأولية بالإنتاج في ظل الجهود الوطنية للسيطرة على وباء كورونا المستجد".واضاف ان "جهود وزارة الصناعة في ظل جائحة (كورونا) لها أبعاد إنسانية اكثر من الابعاد الربحية سيما وان هناك حاجة ملحة لوزارة الصحة في توفير الاوكسجين للمستشفيات".

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