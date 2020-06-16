الحكومة تخول وزير المالية للتوقيع على 6 قروض استثمارية لصالح الكهرباء والصحة

2020/06/16 | 19:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… خولت الحكومة العراقية وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على ستة قروض لمشاريع استثمارية.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء إن المجلس عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، ناقش فيها جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.وأوضح البيان، أن “المجلس وافق على تخويل وزير المالية […]

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