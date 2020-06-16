الكاظمي: جائحة كورونا تشكّل تحدياً عالمياً

2020/06/16 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا تشكّل اليوم تحدياً عالمياً، مثنياً على الملاكات الصحية التي تقود معركة كبيرة ضد الجائحة.

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