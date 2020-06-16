علماء يتوصلون إلى عقار “رخيص الثمن” يخفض وفيات كورونا

2020/06/16 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.كشفت دراسة جديدة أن استخدام عقار “ديكسا ميسازون”، رخيص التكلفة، يمكن أن يخفض معدل وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد، بمعدل الثلث.ويراهن علماء بريطانيون على استخدام علاج من “الستيرويد”، ويقولون إنه سيكون فعال في مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، الذي أصاب نحو 8 ملايين شخص، وتحول إلى وباء عالمي […]

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