الصحة: في حال تجاوزت إصابات ووفيات كورونا الآلاف حينها لن يكون النظام الصحي قادرا على التعامل معها

2020/06/16 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، من تناول اية ادوية توصف لعلاج فيروس كورونا دون استشارة طبية، وفيما نصحت بتناول فيتامينات معينة لتقوية المناعة، كشفت عن سبب قلة عدد المسوحات المتوفرة في الآونة الأخيرة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة – د.سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز” خلال تعليقه على معدل […]

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