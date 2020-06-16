دراسة: يوجد 36 حضارة على كواكب أخرى في درب التبانة

2020/06/16 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت دراسة حديثة أنه قد يكون هناك عشرات الحضارات القائمة في مجرة درب التبانة في انتظار أن يتم العثور عليها، الأمر الذي يلقي الضوء على مصير الحياة البشرية على وجه الكرة الأرضية.وبحسب وسائل إعلام بريطانية وأميركية مختلفة، فقد أشارت ورقة بحثية نشرت في مجلة “الفيزياء الفلكية” إلى أن الكواكب الأخرى يمكن أن […]

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