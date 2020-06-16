فالح الفياض: الحشد الشعبي وحدة واحدة ومتجانسة لحماية العراق

2020/06/16 | 19:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي هو وحدة واحدة متجانسة وسلاح بيد جميع العراقيين، مشيرا إلى أن فتوى الجهاد الكفائي اطلقت طاقات العراقيين في وقت الهزيمة.وقال الفياض في كلمة له خلال استقباله شيوخ عشائر محافظة نينوى بمناسبة ذكرى الفتوى والتأسيس، إن “الحشد الشعبي هو الكيان الذي قاد طلائع

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