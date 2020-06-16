2020/06/16 | 19:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي هو وحدة واحدة متجانسة وسلاح بيد جميع العراقيين، مشيرا إلى أن فتوى الجهاد الكفائي اطلقت طاقات العراقيين في وقت الهزيمة.
وقال الفياض في كلمة له خلال استقباله شيوخ عشائر محافظة نينوى بمناسبة ذكرى الفتوى والتأسيس، إن “الحشد الشعبي هو الكيان الذي قاد طلائع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالح الفياض: الحشد الشعبي وحدة واحدة ومتجانسة لحماية العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الفياض في كلمة له خلال استقباله شيوخ عشائر محافظة نينوى بمناسبة ذكرى الفتوى والتأسيس، إن “الحشد الشعبي هو الكيان الذي قاد طلائع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالح الفياض: الحشد الشعبي وحدة واحدة ومتجانسة لحماية العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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