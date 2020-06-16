2020/06/16 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نعى الاتحاد الفرنسي للتسلق، بطلة العالم في هذه الرياضة لوسي دوادي التي وافتها المنية أمس الاثنين بعد سقوطها من ارتفاع 150 مترا عند أحد المنحدرات ذات الارتفاع الشاهق في فرنسا.وأبدى الاتحاد الفرنسي للتسلق في بيانه، أسفه وحزنه على وفاة دوادي البالغة 16 عاما، والتي كان ينتظرها مستقبل واعد في هذه الرياضة التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع بطلة العالم في التسلق بعد سقوط مروع من ارتفاع 150 مترا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع بطلة العالم في التسلق بعد سقوط مروع من ارتفاع 150 مترا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).